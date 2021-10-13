В Апанасенковском округе погиб водитель, не справившись с управлением на небезопасной скорости

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 13 октября, около часа ночи, на автодороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь» Апанасенковского округа Ставрополья.

Там водитель ВАЗ-2110 на небезопасной скорости «зацепил правую обочину», после чего автомобиль потерял управление, юзом выехал на встречную полосу, где съехал с дороги в обочину и перевернулся.

От полученных травм до приезда скорой 33-летний водитель, житель села Дивного, скончался.

У погибшего произведен биозабор крови для химико-токсикологического исследования. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По факту происшествия проводится проверка.