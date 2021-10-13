В Карачаево-Черкесии новое правительство

Фото: официальный сайт главы КЧР.

Вчера глава Карачаево-Черкесии, в соответствии со ст. 69 и 92 Конституции КЧР, представил новый состав правительства республики во главе с председателем Муратом Аргуновым. В обновленный состав Кабмина вошли 8 зампредов и 16 министров (подробный список - на официальном сайте главы КЧР).

Новостью Рашид Темрезов поделился в своем официальном аккаунте в Инстаграме, где он написал и о том, что в республике создано новое ведомство - министерство по делам молодежи КЧР, которое было образовано при разделении министерства туризма, курортов и молодежной политики республики на два ведомства.

Глава КЧР отметил, что «первостепенной задачей в работе нового состава правительства является реализация поручений Президента РФ Владимира Путина и всех национальных проектов, поскольку это главный инструмент развития социальной сферы и инфраструктуры»:

- У нас 10 национальных проектов, 45 федеральных, которые мы должны на 100% отработать. Кроме того, он обратил внимание членов кабинета министров на необходимость тесного и плотного взаимодействия с Народным собранием (парламентом) КЧР, федеральными органами власти, главами местного самоуправления.

- Но в первую очередь для правительства КЧР важна работа непосредственно с жителями республики, - подчеркнул Рашид Темрезов. - Каждый руководитель должен слушать и слышать наших граждан, быть открытым, ответственным и внимательно относиться к нуждам каждого жителя Карачаево-Черкесии. Только так мы совместно можем решить те задачи, которые перед нами стоят.

Он добавил, что от нового состава правительства ожидает масштабных планов и работы на опережение, что позволит «сделать по-настоящему серьезный рывок на пути развития Карачаево-Черкесии на благо ее жителей».