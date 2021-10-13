Ставропольчанка тайно оформила кредит на бывшую свекровь

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу обратилась местная жительница с просьбой разобраться в недоразумении. По словам женщины, она никогда не обращалась в финансовые учреждения, но при этом ей регулярно приходят уведомления о кредиторской задолженности.

Выяснилось, что заявка на небольшой кредит (чуть более 16 тысяч рублей) в банк поступила через интернет. По указанному при оформлении номеру телефона полицейские отыскали владелицу счета, на который поступил займ.

Ею оказалась 35-летняя жительница Ипатово – бывшая невестка заявительницы.

Женщину доставили в отдел полиции, где она призналась, что у нее были паспортные данные бывшей свекрови, которыми она и воспользовалась. Деньги, по ее словам, она потратила на собственные нужды.

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.