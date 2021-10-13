На Ставрополье будут судить экс-директора сельской школы за совращение 15-летней ученицы

На Ставрополье завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины из Благодарненского городского округа. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что директора сельской школы подозревают в развратных действиях в отношении ученицы 9 класса.

Против него было возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы краевого управления Следственного комитета России, инцидент произошел в мае 2021 года. 35-летний мужчина совершил в отношении 15-летней девочки развратные действия, обещая ей оказать материальную помощь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.