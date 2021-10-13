На Ставрополье сотрудники Росгвардии обследовали и уничтожили взрывоопасный предмет

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

В Управление Росгвардии по Ставрополью поступила заявка на применение инженерно-досмотровой группы ОМОН для идентификации предмета, внешне схожего с гранатой, которая была найдена местным жителем в лесополосе станицы Ессентукская Предгорного муниципального округа.

Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения пятигорского ОМОН Управления Росгвардии по Ставрополью идентифицировали ручную осколочную гранату РГ-42 образца времен Великой Отечественной войны со вставленным в нее запалом и следами сильной металлической коррозии.

В соответствии с требованиями безопасности сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии уничтожили взрывоопасный предмет на месте.