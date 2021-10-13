Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 13:59

На Ставрополье сотрудники Росгвардии обследовали и уничтожили взрывоопасный предмет

Специалисты уничтожили взрывоопасный предмет на месте
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

В Управление Росгвардии по Ставрополью поступила заявка на применение инженерно-досмотровой группы ОМОН для идентификации предмета, внешне схожего с гранатой, которая была найдена местным жителем в лесополосе станицы Ессентукская Предгорного муниципального округа.

Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения пятигорского ОМОН Управления Росгвардии по Ставрополью идентифицировали ручную осколочную гранату РГ-42 образца времен Великой Отечественной войны со вставленным в нее запалом и следами сильной металлической коррозии.

В соответствии с требованиями безопасности сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии уничтожили взрывоопасный предмет на месте.