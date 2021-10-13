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Происшествия13 октября 2021 18:46

Ставрополец сел в тюрьму на 12 лет за помощь террористам в боях в Сирии

Его задержали в Египте, а потом депортировали на родину
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Южном окружном военном суде зачитали приговор уроженцу Ставропольского края, который активно участвовал в боях в Сирии на стороне террористов. Он получил 12 лет колонии строго режима.

37-летний ставрополец вошел в ряды запрещенной организации, чтобы стать боевиком. По данным следствия, он прошел физическую и военную подготовку, а после отправился в Сирию. Он активно помогал террористам и скрывался от правоохранителей.

Однако его нашли и задержали в Египте, а после депортировали в Ставропольский край для судебного разбирательства.