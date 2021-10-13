Губернатор Ставрополья: мы вынуждены перепрофилировать роддом в ковид-госпиталь

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров дал официальный комментарий по вопросу смены профиля родильного отделения больницы скорой помощи краевой столицы. Он заявил, что необходимая и неизбежная мера в условиях эпидемиологической обстановки.

- Акушерское отделение не закрывается. Сейчас оно работает в штатном режиме. Если нагрузка на здравоохранение будет расти, мы будем вынуждены временно перепрофилировать ряд медицинских отделений. Еще раз подчеркиваю – это мера вынужденная и временная, - рассказал губернатор в своем официальном инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что сотрудники минздрава региона сделают все, чтобы оказать помощь и пациентам с коронавирусом, и роженицам.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что информация о том, что родильный дом городской больницы № 4 Ставрополя закрывают, возмутила горожанок. Многие жители краевого центра обеспокоились дальнейшей судьбой родильного дома и тем, как быть теперь будущим мамам.

На это ответил главный врач учреждения.