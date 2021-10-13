Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 октября 2021 19:49

Губернатор Ставрополья: мы вынуждены перепрофилировать роддом в ковид-госпиталь

Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров дал официальный комментарий по вопросу смены профиля родильного отделения больницы скорой помощи краевой столицы. Он заявил, что необходимая и неизбежная мера в условиях эпидемиологической обстановки.

- Акушерское отделение не закрывается. Сейчас оно работает в штатном режиме. Если нагрузка на здравоохранение будет расти, мы будем вынуждены временно перепрофилировать ряд медицинских отделений. Еще раз подчеркиваю – это мера вынужденная и временная, - рассказал губернатор в своем официальном инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что сотрудники минздрава региона сделают все, чтобы оказать помощь и пациентам с коронавирусом, и роженицам.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что информация о том, что родильный дом городской больницы № 4 Ставрополя закрывают, возмутила горожанок. Многие жители краевого центра обеспокоились дальнейшей судьбой родильного дома и тем, как быть теперь будущим мамам.

На это ответил главный врач учреждения.