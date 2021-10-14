На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 377 человек

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 33 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных достигло 90923. За вчерашний день заболело 377 человек. Победить болезнь за сутки смогли 361 человек.

- Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.