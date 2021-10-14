Ставрополец после убийства таксиста 27 лет проживал в Дагестане с поддельным паспортом

Суд вынес приговор 54-летнему мужчине, который более 27 лет находился в розыске. Он признан виновным в убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 1992 и 1993 годах ставрополец в составе группы лиц совершил на территории Грачевского района ряд особо тяжких притуплений, в числе которых убийство таксиста, сопряженное с разбоем, во время которого был похищен автомобиль погибшего, а также разбойное нападение на женщину пенсионного возраста с применением огнестрельного оружия и попыткой хищения автомобиля.

После совершения этих преступлений мужчина скрылся от правоохранительных органов на территории Республики Дагестан, сменил анкетные данные и проживал там под поддельным документами.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.