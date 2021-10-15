На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 370 человек. Число заболевших в крае достигло 91293.Об этом сообщил глава Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончались 30 пациентов, укоторых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 3487. За последние сутки выписан еще 351 человек.

В целом за весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 72,1 тысячи пациентов.

- Главный способ защитить здоровье — это вакцинация. В том числе за вчерашний день прививку в крае сделали почти 4 тысячи человек. Вы тоже можете воспользоваться такой возможностью, если ещё не прошли иммунизацию. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.