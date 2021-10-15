В Ставропольском крае в ДТП погиб 13-летний мальчик

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев ДТП

В Грачевском округе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб подросток-пешеход.

Инцидент произошел 14 октября, около 21:00, на автодороге «Астрахань - Элиста – Ставрополь» Грачевского округа.

Там водитель автомобиля Лада Гранта, двигаясь со стороны г. Светлограда в направлении с. Грачевка, сбил несовершеннолетнего пешехода, который по неустановленным пока причинам переходил автодорогу на неосвещенном участке.

От полученных травм ребенок погиб на месте ДТП.

Погибшим оказался 13-летний житель села Константиновского Петровского городского округа. Световозвращающие элементы в одежде мальчика отсутствовали, он находился без сопровождения взрослых.

За рулем машины был 37-летний житель Михайловска.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев ДТП, а также родственников погибшего. Об этом сообщил начальник отделения ГИБДД Отдела МВД России «Грачевский» Андрей Снимщиков.