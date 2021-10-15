В Ставрополе мужчина обвиняется в убийстве, совершенном 3 года назад

25-летний житель Ставрополя обвиняется в краже и убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, днем 15 марта 2018 года между двумя знакомыми произошел конфликт.

Во время ссоры обвиняемый схватил нож и нанес три удара в область шеи 24-летнему парню. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После чего мужчина похитил имущество потерпевшего на общую сумму 64 тысячи рублей и скрылся.

Ранее он также совершил кражу мобильного телефона стоимостью 7 тысяч рублей в одном из ресторанов быстрого питания.

Тогда по «горячим следам» преступление раскрыть не удалось. В феврале 2021 года правоохранители смогли установить обвиняемого и его местонахождение.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.