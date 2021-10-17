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Здоровье17 октября 2021 8:22

На Ставрополье за сутки COVID-19 заразились 375 человек

Число инфицированных не уменьшается
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поделился данными об эпидемиологической ситуации в регионе. За сутки врачи зафиксировали еще 375 случаев заражения коронавирусом.

Число инфицированных не снижается. Глава региона распорядился расширить коечный фонд для пациентов с COVID-19.

При этом количество выздоровевших граждан растет - за сутки болезнь победили 203 человека. Скончались 33 пациента.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Берегите себя и близких! - написал Владимиров.