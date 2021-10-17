Ставропольский край признан лидером по качеству дорог

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что регион по-прежнему лидирует по качеству местных дорог. Всего в 2021 году планируют капитально отремонтировать около 700 км дорожного полотна.

- Уже не первый год наш край входит в тройку лидеров по уровню качества дорожного полотна. При этом мы постоянно наращиваем темпы обновления дорог, понимая, что это, в первую очередь, отражается на социально-экономическом развитии региона, - рассказал министр Евгений Штепа.

На Ставрополье реализовывают нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого выделили миллиарды рублей. Дорожный фонд региона на текущий год составил 12,8 миллиарда рублей. Эти деньги направят на комплексный ремонт дорог, обновление светофоров, автобусных остановок и т.д.