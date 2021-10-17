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Экономика17 октября 2021 11:02

На Ставрополье за 9 месяцев 2021 года произвели продуктов на почти 70 млрд

Сегодня регион отмечает День работников пищевой промышленности
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В 2021 году работники предприятий пищевой промышленности произвели продуктов на 68,6 миллиардов рублей. В этой сфере задействованы более 48 тысяч человек.

В регионе удается полностью покрыть потребность местного населения в продуктах, а излишки продают. Так, перевыполняется "план" по мясу, растительным маслам, молоку и другой молочной продукции, а также кондитерских изделий и муки.

- Доля продукции местных товаропроизводителей в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 39 до 93 процентов, растёт её присутствие в общероссийской корзине, - заявил глава комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности Денис Полюбин.