На Ставрополье за 9 месяцев 2021 года произвели продуктов на почти 70 млрд

В 2021 году работники предприятий пищевой промышленности произвели продуктов на 68,6 миллиардов рублей. В этой сфере задействованы более 48 тысяч человек.

В регионе удается полностью покрыть потребность местного населения в продуктах, а излишки продают. Так, перевыполняется "план" по мясу, растительным маслам, молоку и другой молочной продукции, а также кондитерских изделий и муки.

- Доля продукции местных товаропроизводителей в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 39 до 93 процентов, растёт её присутствие в общероссийской корзине, - заявил глава комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности Денис Полюбин.