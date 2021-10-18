На Ставрополье в ДТП попала карета скорой помощи, водитель которой спешил в больницу с пациентом

Столкновение произошло 17 октября, около 18:00, на автодороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь».

Водитель Лада Ларгус во время поворота налево на территорию заправочной станции, столкнулся с медицинской ГАЗелью, водитель которой выполнял маневр обгона, включив спецсигнал и маяки.

По инерции медицинский автомобиль продолжил движение и въехал в движущийся впереди автомобиль Рено Каптюр.

Травмы получили трое участников: 7-летняя пассажирка Ларгуса и два пассажира скорой (35-летняя медсестра и 48-летний пациент). Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, водители в аварии не пострадали. За рулем Ларгуса был 37-летний житель Ставрополя, который был трезв.

Известно, что за последние два года он несколько раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД.

За рулем скорой помощи был 23-летний житель Ипатово, который также был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается степень ответственности участников.