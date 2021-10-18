В Ставрополе появилась уникальная аллея в экологическом стиле

Фото: «ЮгСтройИнвест».

554 семьи в краевом центре стали новоселами. Новый дом по адресу Маргелова, 5/2 (5-й литер жилого комплекса «Российский») сдала Группа компаний «ЮгСтройИнвест». А вместе с домом «ЮгСтройИнвест» подарил уникальную аллею, благоустроенную в экостиле - с перголами, необычными качелями с подсветкой, воркаут-площадкой и, конечно, различными зелеными насаждениями.

У жильцов микророрайона есть все для комфортного и активного отдыха - современный детский городок, спортивная площадка, антивандальные тренажеры. По доброй традиции, установленной гендиректором «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым, компания всегда стает новые дома с благоустроенной территорией и хорошей инфраструктурой. Неподалеку уже есть два детсада с ясельными группами, в скоро появится и школа, одна из самых больших на Ставрополье. Ее строят в рамках нацпроекта «Образование» и планируют открыть в конце 2022 года.

Фото: «ЮгСтройИнвест».

- Комфорт жителей - главное в работе «ЮгСтройИнвест». Каждый наш проект - это продуманная концепция, - говорит Алексей Иванов, заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест». - Создавая жилой комплекс «Российский» мы, в первую очередь, ориентировались на потребности ставропольцев. Здесь мы создали все условия для интересной и насыщенной жизни. Социальные объекты, современный спорткомплекс, а рядом, на улице Щипакина, идет благоустройство бульвара с уникальным дизайном и озеленением.

По словам главного инженера компании Сергея Акимова, квартиры в новом доме светлые и просторные и готовы к завершающему этапу ремонта:

- В них выполнена предчистовая отделка, установлены теплые полы и система индивидуального отопления. Это значительно ускоряет переезд. Каждый новый дом мы продумываем до мелочей. При строительстве «ЮгСтройИнвест» использует современные технологии и качественные стройматериалы. В 5-м литере применили индивидуальную дизайнерскую отделку холлов. Также в каждом дворе «ЮгСтройИнвест» реализует новый формат благоустройства.

Фото: «ЮгСтройИнвест».

НАША СПРАВКА

«ЮгСтройИнвест» - один из крупнейших застройщиков России. За 18 лет успешной работы компания ввела в эксплуатацию свыше 4 миллионов квадратных метров жилья, построила 20 социальных объектов. По итогам 2020 года компания была снова удостоена звания «Надежный застройщик России».