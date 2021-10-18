Зачинщикам бунта в колонии Владикавказа грозит от трех до восьми лет

Этапированным осужденным из исправительной колонии № 1 во Владикавказе грозит от трех до восьми лет, если их признают зачинщиками бунта.

Напомним, бунт в ИК-1 Владикавказа произошел 15 октября 2021 года. Во время планового обыска камеры два заключенных начали скандалить и поднимать других для беспорядков.

В общей сложности на авантюру зэков откликнулось не менее 200 человек, они начали громить все подряд. В результате их действий загорелись несколько бараков, которые удалось вовремя потушить.

Отмечается, что оба зачинщика бунта содержались в штрафном изоляторе за нарушение режима. Ночью для подавления бунта приехали силовики. Им удалось усмирить толпу.

По данным республиканского управления Следственного комитета по Северной Осетии, пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Организация и участие в массовых беспорядках».

18 октября 2021 года стало известно, что во владикавказской колонии восстановили порядок после бунта заключенных. Об этом сообщил на аппаратном совещании врио заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

- Побега заключенных допущено не было, в настоящее время порядок восстановлен и колония работает в штатном режиме, - прокомментировал Томаев.