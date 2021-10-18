Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 19:44

На ремонт 120-летней школы Ставрополя выделили 30,5 млн рублей

Учебный процесс не остановился и идет параллельно с восстановительными работами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе продолжают капитальный ремонт лицея, который находится в здании возрастом 120 лет. На реставрацию выделили 30,5 миллионов рублей.

Уже успели полностью заменить систему отопления, покрасить стены, смонтировать электрооборудование, залить полы, поставить двери и т.д. Однако все еще идет ремонт в спортивном зале, где начнут проводить уроки уже во второй четверти. Также строители восстанавливают фасад здания.

В Ставропольском крае проходит кампания капитального ремонта общеобразовательных школ. Так, в 2021 году планируют провести работы в 55 учебных заведениях.