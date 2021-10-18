На ремонт 120-летней школы Ставрополя выделили 30,5 млн рублей

В Ставрополе продолжают капитальный ремонт лицея, который находится в здании возрастом 120 лет. На реставрацию выделили 30,5 миллионов рублей.

Уже успели полностью заменить систему отопления, покрасить стены, смонтировать электрооборудование, залить полы, поставить двери и т.д. Однако все еще идет ремонт в спортивном зале, где начнут проводить уроки уже во второй четверти. Также строители восстанавливают фасад здания.

В Ставропольском крае проходит кампания капитального ремонта общеобразовательных школ. Так, в 2021 году планируют провести работы в 55 учебных заведениях.