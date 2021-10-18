За 8 месяцев 2021 года инвесторы вложили в Ставрополье почти 27 млрд рублей

В 2021 году объем инвестиций в Ставропольском крае достиг 26,9 миллиардов рублей. Такого показателя удалось достичь за 8 месяцев текущего года. Примечательно, что 8,5 миллиардов рублей вложили в крупные и средние предприятия.

- В их числе строительство кондитерской фабрики, которая будет производить мучные и кондитерские изделия. Проект стоит 275 миллионов рублей, реализуется в индустриальном парке "Ставрополь", - рассказали администрации краевой столицы.

Инвесторы реализовывают свои проекты в сфере сельского хозяйства, туризма, промышленности и т.д. Ранее губернатор региона заявил, что к 2030 году объем инвестиций должен составить 1,2 триллиона рублей.