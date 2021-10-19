В Ставрополе построят подъездную дорогу к нескольким дачным товариществам

В Ставрополе подготовили проект строительства подъездной дороги к нескольким дачным товариществам. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе администрации краевого центра. Так, новую дорогу получат жители товариществ «Колос», «Калина Красная», «Весна», «Ручей Красненький» и «Родник».

На следующем этапе предстоит разработать проектно-сметную документацию и выделить средства на эти работы.

Сообщается, что строительство оплатит город, так как участок выезда принадлежит муниципалитету.

Реализацию проекта планируется начать в 2021 году. После этого горожане получат единый выезд на крупную транспортную развязку по проспекту Кулакова.