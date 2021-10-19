Еще 13 тысяч человек на Ставрополье обеспечены качественным водоснабжением

Подающий водовод, который снабжает водой хутор Спорный, поселок Рыздвяный, станицу Рождественскую и часть села Московского, был введен в эксплуатацию в 80-е годы прошлого века и за 40 лет эксплуатации пришел в аварийное состояние. Об этом рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья.

В 2020 году ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» приступил к его модернизации. Тогда заменили 2,8 км изношенных труб в районе хутора Спорный, что позволило увеличить объем подаваемого ресурса на 800 м3/сутки.

Летом этого года начался второй этап капремонта. Современные полиэтиленовые трубы взамен старых стальных проложили на сложном аварийном участке протяженностью 3,7 км от съезда с трассы Ставрополь-Изобильный по направлению к станице Староизобильной до поселка Рыздвяный, где трасса водовода проходит по землям сельхозназначения и пересекает несколько автодорог и магистральных газопроводов.

На днях специалисты крайводоканала провели переподключение замененного участка, его гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию, и сегодня вода уже подается изобильненцам по обновленному водоводу.

Так, качественное и бесперебойное водоснабжение теперь стало доступным еще 13 тыс. жителей Изобильненского округа, проживающим в 4-х селах.

Финансирование проекта стоимостью 32 млн рублей обеспечил краевой бюджет.