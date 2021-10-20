Ставропольский край 20 октября отправит 36 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Всего регион собрал более 36 тонн гуманитарки Фото: Александр КОЦ

В Ставрополе 20 октября 2021 года в 11 утра от точки сбора по адресу: улица Индустриальная, 17 состоится отправка гуманитарной помощи в Сирию. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе правительства СК, в акции приняли участие городские и муниципальные округа края, а также региональные органы власти.

- В отправке гуманитарной помощи Ставрополья примут участие представители краевого правительства и ПАСС СК. Коробки будут отмечены логотипами с указанием нашего края - уточнили в пресс-службе краевого кабмина.

Всего регион собрал более 36 тонн гуманитарки - продукты питания, воду в бутылках, предметы первой необходимости. Сначала грузовые машины отправятся в Подмосковье. Там помощь, поступившая из разных регионов страны, будет объединена для отправки в Сирийскую Арабскую Республику.