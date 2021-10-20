Авиакомпания "Россия" назвала самолет в честь города в Ингушетии

Авиакомпании "Россия" назвала самолет Superjet 100 в честь столицы Ингушетии - "Магас". Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Лайнер получил такое название в рамках инициативы, которую реализует авиакомпания, называя самолеты именами городов России. Выполняя полеты по региональным рейсам, экипаж лайнеров рассказывают пассажирам об истории места.

Так, к примеру, Магас когда-то был столицей Алании и находился на пересечении торговых путей. Хан Батый во время нашествия полностью разрушил город. Восстановили его только в конце XX века. Новый Магас строился специально для того, чтобы стать столицей Ингушетии. Поэтому главные объекты города расположены компактно. Благодаря природным и историческим богатствам наиболее популярными видами отдыха приезжающих в республику являются культурно-познавательный и экологический туризм.

- Пассажиры, встречая «именные» самолеты «России» в различных аэропортах, больше узнают об истории и географии, о необъятных просторах и туристическом потенциале нашей Родины. Такая концепция выделяет одного из крупнейших российских перевозчиков среди других авиакомпаний и развивает национальное самосознание и патриотизм, - сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

Самолет "Магас" вмещает 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 - в экономическом. Судно будет летать из Москвы.