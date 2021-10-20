В Чечне от COVID-19 привито почти 90% жителей

В Чечне более 682 тысяч жителей сделали прививку от коронавируса, план по иммунизации выполнен на 90%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

При этом среди возрастной категории 60+ вакцинировано свыше 96 тысяч человек, проживающих на территории республики, что составляет 70% данной категории граждан.

Всего для формирования коллективного иммунитета в Чечне необходимо вакцинировать 757 594 человека. По последним данным, в Чечне выявили 24 077 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 588 человек, 670 умерли.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров затронул вопрос вакцинации от коронавируса. Он отметил, что некоторые отказываются от прививки, говоря, что боятся последствий:

- Если у нас не будет коллективного иммунитета, то начнется рост количества заболевших. Для предотвращения этого и делается вакцина. Я призываю всех беречь свое здоровье. Чтобы обезопасить себя, необходимо сделать вакцину от коронавируса. Если вы мне верите, я даю вам слово, что никаких негативных последствий от этой вакцинации не будет. Я готов ответить за народ перед Аллахом. Я изучил этот вопрос. Говорил и спрашивал у многих. Министры, депутаты, главы регионов - все делают вакцину от коронавируса, - подытожил Рамзан Кадыров.