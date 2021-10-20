Ставропольская епархия объединилась с общественниками для защиты семьи

20 октября на Ставрополье прошел VIII Ставропольский форум Всемирного русского народного собора, в котором приняли участие представители Ставропольской и Невинномысской епархии. На конференции богослужители подписали соглашение с Ассоциацией организаций по защите семьи.

Главной причиной стало схождение во взглядах относительно состояния современной семьи в России. И епархия, и общественники решили, что важно укреплять традиционную семью. на форуме подняли проблемы увеличивающегося количества разводов, абортов и т.д.

- На внутреннем контуре все силы необходимо бросить на поддержку наших семей. В первую очередь нам необходим закон о едином статусе многодетных семей и мерах их поддержки. Среди них - бесплатное лечение тяжелобольных детей, - заявила Член комитета госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.