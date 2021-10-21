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Происшествия21 октября 2021 23:31

124 тысячи жителей Назрани остались без газа из-за аварии на трубопроводе

На месте происшествия уже устраняют причину поломки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В МЧС по Ингушетии сообщили, что Назрань отключили от газоснабжения из-за аварии на подземном газопроводе. Началась утечка, специалисты решили перекрыть трубы, чтобы не допустить большей аварии.

В администрации города подтвердили информацию о ЧП и добавили, что место прорыва находится недалеко от главной мечети Назрани. На место происшествия тут же выехали рабочие.

Уже скоро жителям города дадут газ. Всего в Назрани проживают более 124 тысяч человек. Также в мэрии сказали, что в муниципалитете скоро отключат электричество.