На Ставрополье средняя зарплата составила 35 671 руб.

В Ставропольском крае средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-августе 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,4% и составила 35671,4 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

По данным ведомства, реальный размер зарплаты(скорректированный на индекс потребительских цен) вырос на 1,9 процента.

Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 56,7 тыс. рублей; в области информации и связи - 47,0 тыс. рублей; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 46,5 тыс. рублей; добыче полезных ископаемых – 47,4 тыс. рублей, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 43,6 тыс. рублей; профессиональной, научной и технической сферах – 43,3 тыс. рублей.