На Ставрополье мужчина похитил ящик с пожертвованиями, чтобы купить алкоголь

Полицейские поймали злоумышленника, который похитивший ящик с пожертвованиями для детей в Буденновске. Об этом сообщил представитель районной полиции.

Заявительница рассказала, что неизвестный гражданин зашел в магазин и с порога кинулся к боксу с пожертвованиями, принадлежавшему фонду помощи детям. В ящике было около 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Свердловской области. На допросе он рассказал, что когда увидел ящик - сразу подумал, сколько литров алкоголя сможет купить на вырученное. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". По решению суда его арестовали.