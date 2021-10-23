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Происшествия23 октября 2021 19:05

На Ставрополье мужчина похитил ящик с пожертвованиями, чтобы купить алкоголь

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полицейские поймали злоумышленника, который похитивший ящик с пожертвованиями для детей в Буденновске. Об этом сообщил представитель районной полиции.

Заявительница рассказала, что неизвестный гражданин зашел в магазин и с порога кинулся к боксу с пожертвованиями, принадлежавшему фонду помощи детям. В ящике было около 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Свердловской области. На допросе он рассказал, что когда увидел ящик - сразу подумал, сколько литров алкоголя сможет купить на вырученное. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". По решению суда его арестовали.