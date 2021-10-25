Ставрополье 25 октября обновило максимум по числу зараженных коронавирусом за сутки

В регионе растет число умерших от ковида Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 411 человек. Число заболевших в регионе за весь период пандемии достигло 95194. Об этом утром, 25 октября сообщил губернатор Ставрополья.

За вчерашний день от коронавируса скончались 32 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в регионе достигло 3817. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 3817. Важнейшая задача - достичь на Ставрополье коллективного иммунитета к коронавирусу. Это поможет сделать только вакцинация, - считает глава края:

- Вчера прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины в крае сделали более 3 тысяч человек, а в целом за все время - более 783 тысяч. Запасы для проведения иммунизации достаточны, прививочные пункты работают в штатном режиме. Созданы условия для того, чтобы все желающие защититься от угрозы коронавируса смогли это сделать. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.