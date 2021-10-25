Ставропольские автоинспекторы помогли матери доставить больного ребенка в больницу

Случай произошел на прошлой неделе. Автоинспекторы несли службу на автодороге «Подъезд к городу Черкесску» Кочубеевского округа, когда к ним подъехала испуганная девушка и попросила помощи.

Ставропольчанка пояснила, что в салоне машины находится ее 3-летний сын с бабушкой. Мальчику в пути стало плохо, он жаловался на нестерпимую боль в ушах, поднялась высокая температура, ребенок начал бредить и терять сознание. Девушка попросила сопроводить ее в больницу.

Инспекторы Андрей Григорьев и Вячеслав Приходько посадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и двинулись в Ставрополь, в детскую клиническую больницу имени Филлипского.

Включив маяки и сирену, наряд ДПС быстро довез нуждавшегося в помощи маленького пациента. На входе их уже ждали медики.

Оказалось, что малышу нужна срочная операция. Операция прошла успешно. Сейчас Арсений идет на поправку и готовится к выписке.

Бабушка мальчика, Надежда, обратилась в соцсети, чтобы поблагодарить спасших жизнь ее внуку сотрудников ГИБДД:

- Мы на месте не успели, поэтому хотим сказать спасибо сейчас!- написала родственница малыша.