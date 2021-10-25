На Ставрополье в ДТП погиб 30-летний водитель легковушки

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Водитель автомобиля Лада Приора, двигаясь со стороны села Курсавка в сторону Минеральных Вод, не справился с управлением на небезопасной скорости, зацепил тросовое ограждение слева, съехал с проезжей части в правую обочину, где перевернулся.

К сожалению, 30-летний водитель, житель Ставрополя, в ДТП не выжил.

Выяснилось, что погибший за последний год неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, в том числе более, чем на 60 и 80 км в час от установленной скорости. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

У погибшего произведен биозабор крови для химико-токсикологического исследования.