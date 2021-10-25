На Ставрополе осудили двоих мужчин за незаконную банковскую деятельность

На Ставрополье за незаконную банковскую деятельность ответят Павел Воронков и Денис Абрамов.

Выяснилось, что мужчины с сентября 2017 года по февраль 2020 года, используя расчетные счета и реквизиты подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, с помощью заключения фиктивных сделок с юридическими и физическими лицами, обналичивали деньги в размере 111 328 256,81 рублей, которые в последующем были возвращены заинтересованным лицам, за исключением вознаграждения составляющего 7%, вычитаемых в их пользу.

Против подозреваемых были возбуждены уголовные дела. 18 октября Буденновский городской суд Ставрополья признал мужчин виновными.

Воронков был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Абрамов - к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.