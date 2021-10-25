Сквер "Ореховая роща" в Ставрополе обновят по программе губернатора в 2023 году

В администрации Ставрополя сообщили, что проект обустройства "Ореховой рощи" прошел отбор по программе губернатора. Обновят весь сквер и сделают отдельную зону отдыха.

- На внутриквартальной территории по проекту Ворошилова планируют обустроить спортивную зону и детскую площадку. Здесь создадут пешеходные дорожки с современным уличным освещением, установят городскую мебель, - рассказали в ведомстве.

Реализовывать проект будут с минимальным вмешательством в природный ландшафт, не будут сокращать насаждения растений. Отметим, благоустройство "Ореховой рощи" стало возможным после онлайн-голосования, которое прошло в августе 2021 года. Жители города оставили свои голоса за один из предложенный проектов благоустройства.