Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 18:32

Сквер "Ореховая роща" в Ставрополе обновят по программе губернатора в 2023 году

Планируют благоустроить зону отдыха для местных жителей и приезжих
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В администрации Ставрополя сообщили, что проект обустройства "Ореховой рощи" прошел отбор по программе губернатора. Обновят весь сквер и сделают отдельную зону отдыха.

- На внутриквартальной территории по проекту Ворошилова планируют обустроить спортивную зону и детскую площадку. Здесь создадут пешеходные дорожки с современным уличным освещением, установят городскую мебель, - рассказали в ведомстве.

Реализовывать проект будут с минимальным вмешательством в природный ландшафт, не будут сокращать насаждения растений. Отметим, благоустройство "Ореховой рощи" стало возможным после онлайн-голосования, которое прошло в августе 2021 года. Жители города оставили свои голоса за один из предложенный проектов благоустройства.