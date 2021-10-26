На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 413 человек. Число зараженных в регионе достигло 95607. За вчерашний день скончались 34 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших за весь период пандемии в регионе достигло 3851.

Число выздоровевших к сегодняшнему утру превысило 74,7 тысячи человек. За минувший день выписано 230 пациентов.

- Но общая динамика распространения заболевания серьезно не меняется, есть новые смертельные случаи. Распространение вируса поможет остановить вакцинация. Прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины на Ставрополье сделали почти 789 тысяч человек, из них - 5,9 тысячи за вчерашний день. Берегите себя! Будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к землякам.