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Общество26 октября 2021 12:14

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить лекарствами и ПЦР-тестами пациентов, лечащихся на дому

Для обеспечения готовности медорганизаций к приему и оперативному оказанию медпомощи при коронавирусеи респираторной симптоматике задействованы 4827 инфекционных коек
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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13 тысяч человек на Ставрополье лечатся от коронавируса на дому. Об этом сообщил губернатор края во время заседания регионального координационного совета по противодействию COVID-19. Владимир Владимиров заявил, что нужны новые меры помощи для пациентов, которые лечатся на дому.

- Поручил особо проработать вопрос их ПЦР-тестирования и обеспечения лекарствами.

Также губернатор Ставрополья в своем докладе заявил, что в регионе нужно открыть новую неотложку, «чтобы нам обеспечить на дому забор проб и получения в скорейшем режиме анализов ПЦР-тестов для наших земляков».

- Чтобы не было такой ситуации, мол, я пришел, а меня выгнали в терапию. Такие инциденты нужно на 100 процентов исключить, заявил Владимир Владимиров.

В пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья корреспонденту «КП-Ставрополь» сообщили, что для обеспечения готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медпомощи при коронавирусеи респираторной симптоматике задействованы 4827инфекционных коек. Из них – 396свободных, что составляет 20%. Имеются 455 реанимационных коек, из которых 26свободных, что составляет 5,71%.