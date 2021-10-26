Экс- начальник Благодарненского почтамта обвиняется в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей

Против экс-начальника Благодарненского почтамта Федерального государственного унитарного предприятия Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России» возбудили уголовное дело.

Она обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2014 года по 2020 год женщина фиктивно трудоустроила на разные должности в отделения почтамта 12 своих знакомых, а выполнять их работу обязала своих подчиненных. Заработную плату обвиняемая забирала себе.

Противоправными действиями начальницы акционерному обществу «Почта России» причинен ущерб в размере свыше 7 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.