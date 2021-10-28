В Георгиевском округе столкнулись две легковушки, пострадали две женщины

Инцидент произошел 27 октября, около 08:40, на автодороге «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» в Георгиевском городском округе.

Там водитель автомобиля Черри А13 во время обгона через сплошную линию разметки, столкнулся с автомобилем Лада Гранта, водитель которого двигался впереди и совершала маневр левого поворота.

По инерции Черри сбил дорожный знак. 33-летняя водитель Гранты получила травму головы.

За рулем иномарки была 38-летняя жительница Советского округа, которая не пострадала. Ставропольчанка была трезв, злостной нарушительницей ПДД не является. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По факту происшествия проводится проверка.