Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 20:09

100 единиц техники будут расчищать улицы Ставрополя этой зимой

Мэрия подготовит 42 тысячи реагентов против льда
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Администрация Ставрополя начала готовиться к зиме уже в конце октября. Ведомство сообщило, что расчищать улицы города будет около 100 машин, а также используют 42 тысячи материалов против льда.

- Идёт подготовка автопарка уборочной техники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, снегопогрузчики, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также решили заранее позаботиться о фасадах зданий, которые постоянно покрываются льдом. Уже подписали документы с промышленными альпинистами, которые будут убирать снег с крыш и расчищать сосульки.