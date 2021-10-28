100 единиц техники будут расчищать улицы Ставрополя этой зимой

Администрация Ставрополя начала готовиться к зиме уже в конце октября. Ведомство сообщило, что расчищать улицы города будет около 100 машин, а также используют 42 тысячи материалов против льда.

- Идёт подготовка автопарка уборочной техники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, снегопогрузчики, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также решили заранее позаботиться о фасадах зданий, которые постоянно покрываются льдом. Уже подписали документы с промышленными альпинистами, которые будут убирать снег с крыш и расчищать сосульки.