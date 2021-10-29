За прошедшие сутки на Ставрополье выявили 428 новых случая заражения COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на 29 октября в регионе заболели 428 человек, общее число зараженных за все время пандемии составило 96878 человек.

- Выписано еще 243 выздоровевших пациента. Всего от инфекции вылечились 75,8 тысячи человек, - написал Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

С каждым днем количество зараженных увеличивается. За сутки от COVID-19 скончались 33 человека. Важно отметить тенденцию "омолодения" смертности и более тяжелый ход болезни пациентов. Все это происходит из-за мутации вируса.