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Общество29 октября 2021 8:25

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 428 человек

Число зараженных достигло 96878
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 33 человека. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных в регионе достигло 96878. За вчерашний день заболело 428 человек. Победить болезнь за сутки смогли 234 пациента.

- Защититься от вируса помогут вакцинация и соблюдение мер профилактики. Надежду вселяет растущая динамика иммунизации. Вакцинацию первым компонентом вакцины от Covid-19 только вчера в крае прошли 10,7 тысячи человек, а всего - уже 816,7 тысячи. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.