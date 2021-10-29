На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 428 человек

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 33 человека. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных в регионе достигло 96878. За вчерашний день заболело 428 человек. Победить болезнь за сутки смогли 234 пациента.

- Защититься от вируса помогут вакцинация и соблюдение мер профилактики. Надежду вселяет растущая динамика иммунизации. Вакцинацию первым компонентом вакцины от Covid-19 только вчера в крае прошли 10,7 тысячи человек, а всего - уже 816,7 тысячи. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.