В Ставрополе 30 октября пройдут сразу две ярмарки выходного дня

Сезон ярмарок в Ставрополе подходит к концу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту субботу, 30 октября 2021 года, в Ставрополе пройдут сразу две традиционные ярмарки выходного дня. Они развернутся на улице Васильева, 35/1 и площади имени генерала Ермолова, 2.

Покупателей будут ждать с 08:00 до 16:00.

Производители, предприятия сельскохозяйственной продукции и фермерские хозяйства из разных районов Ставропольского края предложат гостям и жителям нашего региона сезонные овощи, фрукты, а также бакалейные и хлебобулочные товары, колбасные изделия, яйца, мед и многое другое по доступным ценам. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе администрации города.