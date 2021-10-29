На Ставрополье вводятся новые профилактические меры для противодействия COVID-19

Подписано постановление № 467, которым вводятся дополнительные профилактические меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Ставропольском крае. Они будут действовать в период объявленных Указом Президента РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

На это время в крае приостанавливается работа ряда организаций. В том числе закрываются зоопарки, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, все закрытые спортивные объекты.

При этом разрешены занятия спортом на свежем воздухе – заниматься вместе могут не более 2 человек, занимающиеся должны соблюдать дистанцию в 5 метров.

Приостанавливается работа ярмарок, на которых реализуются непродовольственные товары, а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости).

Под запретом также проведение организованных детских экскурсий.

Напомним, что постановлением губернатора от 26 октября на Ставрополье на период нерабочих дней также приостановлена деятельность предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки заказов), библиотек, выставочных залов и домов культуры.

Кроме того, установлена необходимость соблюдения обязательной самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет.