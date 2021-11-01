Три человека пострадали в ДТП в Ставрополе на улице Мира

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Вечером 31 октября в Ставрополе по улице Мира столкнулись два автомобиля - НОNDА МОВILIО и Лада Приора. В ДТП пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель НОNDА поворачивала с улицы Мира на лицу Льва Толстого и не уступила дорогу другому автомобилю. После столкновения иномарку отбросило на ограждение, машина впечаталась в светофор.

Известно, что за рулем была женщина 50-ти лет, ранее не была замечена в ДТП. На момент аварии она была трезвая. Ее, водителя Приоры и пассажира доставили в больницу. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку инцидента.