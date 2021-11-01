Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 9:46

Власти Ставрополя профинансировали дачные товарищества на 5 млн в 2021 году

На эти деньги благоустроили улицы, отремонтировали трансформаторные подстанции и водопровод
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В мэрии Ставрополя сообщили об освоении 5 миллионов рублей, которые направили в 2021 году на развитие инфраструктуры дачный сообществ города. До сих пор продолжаются работы по благоустройству улиц и т.д.

На сегодняшний день удалось провести ремонт главного водопровода в "Оптрон - 2", трансформаторных подстанций в сообществе "Икар", начали строительство газопровода в "Грушовом". Дачники смогли получить помощь по программе софинансирования.

- А первыми в этом году реализовали субсидию жители СНТ "Прелесть". Здесь был сделан ремонт дорог от улицы Восточной до Грушевой, - рассказал градоначальник Иван Ульянченко.

Напомним, программа софинансирования проектов существует также в сфере аграрно-промышленного комплекса. Власти региона предоставляют помощь аграриям в строительстве тепличных комплексов и т.д. для развития сельского хозяйства в регионе.