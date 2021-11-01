Власти Ставрополя профинансировали дачные товарищества на 5 млн в 2021 году

В мэрии Ставрополя сообщили об освоении 5 миллионов рублей, которые направили в 2021 году на развитие инфраструктуры дачный сообществ города. До сих пор продолжаются работы по благоустройству улиц и т.д.

На сегодняшний день удалось провести ремонт главного водопровода в "Оптрон - 2", трансформаторных подстанций в сообществе "Икар", начали строительство газопровода в "Грушовом". Дачники смогли получить помощь по программе софинансирования.

- А первыми в этом году реализовали субсидию жители СНТ "Прелесть". Здесь был сделан ремонт дорог от улицы Восточной до Грушевой, - рассказал градоначальник Иван Ульянченко.

Напомним, программа софинансирования проектов существует также в сфере аграрно-промышленного комплекса. Власти региона предоставляют помощь аграриям в строительстве тепличных комплексов и т.д. для развития сельского хозяйства в регионе.