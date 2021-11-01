Курортный сбор Пятигорска в 2022 году направят на реставрацию летнего кинотеатра

Средства курортного сбора Пятигорска в 2022 году направят на благоустройство общественных мест около грота Дианы и Подковы. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Ворошилов.

Курортный сбор - налог, который оплачивают туристы и жители городов-курортов Ставропольского края. На эти деньги облагораживают улицы, строят новые туристические объекты, чтобы повысить привлекательность инфраструктуры.

В 2022 году курсбор Пятигорска направят на реставрацию летнего кинотеатра между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также на восстановление фонтана и прогулочных мест на Подкове.

Отметим, ранее власти Ставропольского края предлагали снять обязанность курсбора с жителей региона.