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Общество1 ноября 2021 10:26

Курортный сбор Пятигорска в 2022 году направят на реставрацию летнего кинотеатра

Также средства выделят на ремонт фонтана, прогулочных мест и т.д.
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Средства курортного сбора Пятигорска в 2022 году направят на благоустройство общественных мест около грота Дианы и Подковы. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Ворошилов.

Курортный сбор - налог, который оплачивают туристы и жители городов-курортов Ставропольского края. На эти деньги облагораживают улицы, строят новые туристические объекты, чтобы повысить привлекательность инфраструктуры.

В 2022 году курсбор Пятигорска направят на реставрацию летнего кинотеатра между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также на восстановление фонтана и прогулочных мест на Подкове.

Отметим, ранее власти Ставропольского края предлагали снять обязанность курсбора с жителей региона.