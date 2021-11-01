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Общество1 ноября 2021 10:51

Новый светофор на аварийном пересечении в Ставрополе заработал в тестовом режиме

По улице Гоголя и Вавилова часто происходят небольшие ДТП
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Мэрия Ставрополя начала проверку нового светофора на пересечении улиц Гоголя и Вавилова, которое признано аварийным участком. Светофор должен распределять потоки транспорта и уменьшить количество ДТП.

В краевой столице и нескольких крупных городах Ставропольского края работает система "умный город", которая включает в себя так называемые умные светофоры. Они нужны для повышения пропускной способности перекрестков с помощью динамического управления сигналами светофора.

Ранее мэры Железноводска и Невинномысска, где работает "умная" система, сообщили об уменьшении количества аварий и мелких преступлений. Их фиксируют на камеру, а после легко находят преступников.