Новый светофор на аварийном пересечении в Ставрополе заработал в тестовом режиме

Мэрия Ставрополя начала проверку нового светофора на пересечении улиц Гоголя и Вавилова, которое признано аварийным участком. Светофор должен распределять потоки транспорта и уменьшить количество ДТП.

В краевой столице и нескольких крупных городах Ставропольского края работает система "умный город", которая включает в себя так называемые умные светофоры. Они нужны для повышения пропускной способности перекрестков с помощью динамического управления сигналами светофора.

Ранее мэры Железноводска и Невинномысска, где работает "умная" система, сообщили об уменьшении количества аварий и мелких преступлений. Их фиксируют на камеру, а после легко находят преступников.