На Ставрополье задержали владельца местного издания «Открытая газета»

В Ставропольском крае вечером 31 октября 2021 года прошло задержание учредителя и владельца местного издания «Открытая газета» Владислава Леонтьева.

Новость об этом сообщает главный редактор газеты Людмила Леонтьева, назвавшая действия полицейских незаконными и безосновательными. Причиной произошедшего, со слов правоохранителей, стал некий анонимный звонок. Леонтьева считает, его могло и не быть на самом деле.

Владелец издания, со слов редактора, провел минувшую ночь в отделении полиции. И ему пытаются вменить статью о неповиновении требованиям правоохранителей (статья 19.3 КоАП). 1 ноября Красногвардейский районный суд Ставрополья должен был рассмотреть это административное дело.

Главный редактор считает, что истинной причиной задержания и ранее произведенной вместе с этим конфискации тиража газеты стал один из опубликованных материалов, в котором говорится о происходящем в колхозе "Россия".