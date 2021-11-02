Санатории Кисловодска приняли более 9 тысяч человек на реабилитацию после COVID-19

Постковидную реабилитацию в Кисловодске прошли больше девяти тысяч человек. Почти санатории города-курорта запустили соответствующую программу, передает управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

В региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов отметили рост интереса к реабилитации после коронавируса.

- Каждый из курортных городов Кавминвод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск в зависимости от состава источников и микроклимата специализируется на лечении различных заболеваний, располагает санаторно-курортными комплексами с современной лечебной базой. В Кисловодске успешно лечат заболевания кровообращения, дыхания, нервной системы

Мероприятия по восстановлению здоровья проводят на Ставрополье в рамках госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".