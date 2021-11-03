Бизнесмен из Ессентуков подарил инфекционной больнице кислородный концентратор

В министерстве здравоохранения Ставрополья рассказали, что инфекционная больница Ессентуков получила в подарок от местного бизнесмена кислородный концентратор. Он был передан в запечатанной упаковке.

Согласно сообщению ведомства, предприниматель купил аппарат для личного пользования "на всякий случай". Однако ему и его семье он не понадобился, поэтому мужчина решил отдать его тем, кто нуждается в кислороде.

Сейчас в инфекционной больнице Ессентуков находятся 29 пациентов с коронавирусом, некоторым из них требуется медицинский кислород.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставропольского края хотят построить новое предприятие по производству кислорода для региональных больниц. Сейчас приходится докупать партии вещества у других регионов.

- Нужна мощность, способная производить до 24 тонн медицинского кислорода в сутки. Проект должен быть осуществлен на средства инвестора с привлечением государственной поддержки. Оперативно проработайте пути для реализации этой инициативы, - обратился Владимир Владимиров к руководителям профильных министерств.